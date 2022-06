Een avondje Nations League met Spanje, Portugal en Servië in de hoofdrol

Het is niet omdat de Rode Duivels niet spelen dat er geen Nations League voetbal was. Zo kwamen onder andere Spanje, Portugal en Servië met Alexandar Mitrovic in actie.

Spanje - Tsjechië: 2-0

Spanje kwam na 24 minuten op voorsprong dankzij een doelpunt van Carlos Soler van Valencia. De thuisploeg domineerde de eerste helft met maar liefst 76% balbezit. Dit weerhield Tsjechië er niet van om tweemaal tegen te prikken maar zonder te kunnen scoren in de eerste helft.

De tweede helft ging op hetzelfde elan verder. Spanje domineerde de partij en kon in de 75ste minuut de 2-0 op het bord zetten dankzij een doelpunt van Pablo Sarabia.

Zwitserland - Portugal: 1-0

De wedstrijd was nog niet goed en wel begonnen of Zwitserland stond al op voorsprong. Na nog geen één minuut spelen opende Haris Seferovic. Na 14 minuten ging de bal op de stip voor de Zwitsers, maar de VAR kwam tussenbeide en oordeelde dat het geen strafschop was.

De Portugezen gingen resoluut voor de gelijkmaker in de tweede helft en hadden de beste kansen, maar een doelpunt maken lukte maar niet. Zo won Zwitserland onverwacht op eigen veld van Portugal.

Slovenië - Servië: 2-2

Even leek het erop dat Servië een gemakkelijke avond ging kennen in en tegen Slovenië. Toch was niets minder waar. Na 35 minuten stonden de Serviërs op een 0-2 voorsprong dankzij doelpunten van Aleksandar Mitrovic en Zivkocic.

In de tweede helft sloegen de Slovenen toe. Eerst was er een doelpunt van Cerin Gnezda en in de 53ste minuut zette Sesko de gelijkmaker op het bord.

Griekenland - Kosovo: 2-0

Malta - San Marino: 1-0