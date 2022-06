Genk investeert in haar jeugd: derde jeugdspeler op twee maand tekent profcontract bij Limburgers

In april maande Johan Boskamp Genk nog aan meer gebruik te maken van haar uitstekende jeugdopleiding, nu hebben de Genkies met centrale verdediger Josue Kongolo (16) al een derde jeugdspeler in twee maanden een profcontract aangeboden.

Een seizoen als dit jaar willen ze in Genk kost wat kost vermijden, en daarvoor wil het komend seizoen meer gebruik maken van haar gerenommeerde jeugdacademie. In mei tekenden middenvelders Thomas Claes (18) en Lars Michiels (17) en keeper Mike Penders (16) hun eerste profcontract bij KRC Genk, nu is het de beurt aan centrale verdediger Josue Kongolo (16).

Kongolo wordt volgens Genk zelf omschreven als een sterke, snelle centrale verdediger die beschikt over een fantastische mentaliteit.