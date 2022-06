PSG en Manchester United lijken kruis te mogen maken over Poolse topspits: loon Lewandowski bij Barça gekend

Zo kwam het Spaanse Mundo Deportivo naar buiten met het loon dat de Poolse doelpuntenmachine zou verdienen bij Barcelona: een contract van 3 jaar, ter waarde van 30 miljoen euro, oftewel 200 000 euro per week. De 33-jarige spits, die volgend seizoen kost wat kost in Camp Nou wil voetballen, zou zelf ook akkoord gegaan zijn met Barça's aanbod.

Manchester United en PSG, die recent in de race stapten voor Lewandowski, lijken zo hun hoop te mogen opbergen.

🚨 Robert Lewandowski has agreed a three-year contract on around £175,000-a-week with Barcelona, worth £27m in total.



