Louis Van Gaal lyrisch over 'Huis van Oranje' als WK-dorp: "Spelers een extra boost geven"

Naar Qatar reizen voor het WK? Dat gaat voor vele Oranje-supporters een brug te ver. Daarom besluit de KNVB de Johan Cruijff-Arena dit najaar om te vormen tot het 'Huis van Oranje', waar de WK-wedstrijden (van Nederland) op grote schermen te zien zullen zijn.

Bondscoach Louis Van Gaal reageert alvast enthousiast op het initiatief. "Ik geloof erin dat de beelden van het 'Huis van Oranje' de spelers laten zien en voelen hoe sterk de fans in Nederland achter het team staan. Zo kunnen zij de spelers een extra boost geven."

Iets wat volgens hem mankeerde op het WK van 2014 in Brazilië. "Tijdens het WK in Brazilië merkte ik dat we weinig meekregen van de Oranje-gekte in Nederland. Dat vond ik jammer, want elke steun voor het team is welkom."

De KNVB wil met het 'Huis Van Oranje' 55.000 Nederlandse voetbalfans de kans geven om samen de wedstrijden te aanschouwen in de Johan Cruijff-Arena. Daarnaast zullen er ook live-optredens en shows te bewonderen te zijn.