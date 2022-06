FC Dender versterkt zich met voormalig jeugdproduct van RSC Anderlecht

Dender wil geen mal figuur slaan in 1B en ze hebben nu hun tweede versterking binnengehaald.

Kobe Cools komt over van F91 Dudelange uit Luxemburg. Hij is een centrale verdediger die zijn jeugdopleiding genoot bij Anderlecht. Dit seizoen kwam hij 32 keer in actie bij FC Dudelange en kwam tweemaal tot scoren.

In de zomer van 2019 verliet Cools Anderlecht voor Luxemburg. Bij Anderlecht kwam hij nooit tot spelen in het eerste elftal. Hij tekende een contract bij Dender voor twee seizoenen met een optie op een extra jaar.