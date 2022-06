OFFICIEEL: sterkhouder Union blijft ook na topseizoen en tekent bij tot 2025

Goed nieuws bij Union SG, dat na zijn topseizoen en zijn tweede plaats één van zijn sterkhouders langer aan zich weet te binden.

Bij Union hopen ze Loïc Lapoussin nog lang in het Dudenpark te zien schitteren. Met een filmpje van een dansende Lapoussin hebben ze de Brusselaars zijn contractverlenging aangekondigd. Lapoussin heeft bijgetekend tot 2025.

🕺 Danser jusqu'en 2025 ? On y va, on y va !



Loïc #Lapoussin verlengt zijn contract in het Dudenpark: https://t.co/B0TrB6oxUU pic.twitter.com/DY6HIcT3bM — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) June 14, 2022

Het gaat dus om een contractverlenging van drie seizoenen, met een optie voor nog een extra jaar. Lapoussin maakte in 2020 de overstap van Virton naar Union. Hij dwong mee de promotie naar 1A af en was het voorbije seizoen - enigszins in de schaduw van Vanzeir en Undav - één van de belangrijke krachten.

Lapoussin deed dan ook mee in 32 competitiematchen op het hoogste niveau. "Nu nog even genieten van de vakantie en dan gaan we er weer vol tegenaan", belooft hij.