Steven Defour ziet Kompany slagen bij Burnley: "Supporters hebben dat graag"

Het aanzien van Vincent Kompany in Engeland is groot en dat zal bij Burnley niet anders zijn.

Met zijn jarenlange staat van dienst bij Manchester City is het respect voor Vincent Kompany in Engeland bijzonder groot. Steven Defour speelde bij Burnley en ziet het er goed komen voor Kompany. “Kompany is een keiharde werker, dat hebben de supporters van Burnley graag”, zegt hij aan Sporza.

“Ik denk dat ze hem wel vrij snel in de armen zullen sluiten. Op dat vlak passen ze wel bij elkaar. Het zijn ook fans die altijd achter de ploeg staan. Dat deden ze ook dit seizoen, zelfs toen de degradatie al een feit was.”

Al wordt het ook niet gemakkelijk om te slagen. “Ik denk dat de druk groot zal zijn door zijn staat van dienst als speler. Maar de druk van de club zelf zal niet groter zijn dan de druk die hij had als coach van Anderlecht.”