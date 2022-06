Brecht Capon houdt zich op de vlakte over nieuw seizoen van KV Oostende

Brecht Capon had snel na de laatste wedstrijd een akkoord voor een extra jaar.

Zeven jaar al speelt Brecht Capon bij de kustploeg, met herinneringen als Europees voetbal, een bekerfinale en Play-Off 1.

Dit weekend speelt KV Oostende tegen Oudenburg en Zwevezele zijn eerste oefenwedstrijden van het seizoen. Over volgend seizoen blijft Capon behoorlijk bescheiden.

“Een rustige jaargang meemaken. Weet je, zo’n negen ploegen zullen strijden voor het behoud. Hopelijk kunnen we mooier en beter voetbal op de mat leggen. Het kan best een interessant seizoen worden, hoor. Toch: het behoud is hét belangrijkste, alle extraatjes zijn mooi meegenomen.”