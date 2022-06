'Er zijn vijf teams in de running voor de Ligt, maar deze topclub heeft de beste papieren in handen'

De sprint om de handtekening van Matthijs de Ligt is begonnen. Vijf topclubs maken nog kans om de Nederlander binnen te halen. Maar het is Chelsea FC dat momenteel op de pole position staat.

La Gazzetta dello Sport weet dat Chelsea FC, Liverpool FC, Manchester United, PSG en FC Barcelona onderhandelen met Juventus FC over een transfer van Matthijs de Ligt. De Oude Dame wil de verdediger laten gaan om financiële ademruimte te creëren.

Het is echter Chelsea dat over de beste papieren beschikt. De Londense topclub is zelfs bereid om de aankoopoptie van 120 miljoen euro op te hoesten. Al zal het wellicht zo’n vaart niet lopen. Beide partijen zitten dezer dagen om de tafel om de transfer te bespreken.