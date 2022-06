'Club NXT mikt op 29-jarige (!) speler uit 1B voor volgend seizoen'

De strijd om de Belgen in 1B woedt in alle hevigheid. Ook Club NXT mengt zich in de strijd.

RWDM had een eerste bod gedaan op Lennart Mertens. Ze willen de goalgetter weghalen bij Deinze, maar dat is vooralsnog niet gelukt. Een eerste bod werd geweigerd. In de strijd om Mertens krijgt RWDM nu ook de concurrentie van Club NXT, zo meldt Het Laatste Nieuws. Daar kan RWDM financieel zo goed als niet tegenop. Voor Mertens wordt het geen gemakkelijke keuze alvast. Met RWDM kan hij mogelijk spelen voor de titel, al kunnen we voorstellen dat spelen bij Club Brugge, ook al is het in 1B, toch nog wat anders is.