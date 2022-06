Real Madrid-voorzitter zet deur nog steeds open voor Mbappé: "In twee weken tijd veranderde alles en werd hij onder enorme druk gezet"

Kylian Mbappé verkoos na een transfersoap van jewelste een verlengd verblijf bij PSG boven een transfer naar Real Madrid. Florentino Perez spreekt echter héél brave taal als het over de Fransman gaat.

“Kylian Mbappé heeft ons helemaal niet verraden”, verrast Florentino Perez bij El Chiringuito. “Integendeel: hij heeft me meermaals gezegd dat het zijn droom is om op een dag voor Real Madrid te spelen. Dat is nog steeds niet uitgesloten. Er kan de komende jaren veel veranderen.”

De voorzitter van De Koninklijke denkt zelfs te weten waarom Mbappé van gedachten veranderd is. “In twee weken tijd veranderde alles door politieke én economische druk. Plots kreeg Mbappé telefoontjes van de Franse president, hé. En dan kwam hij in Qatar en werden hem zaken aangeboden die buiten proportie zijn.”