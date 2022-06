Was er meer aan de hand bij vertrek Kompany bij Anderlecht? "Hij was op de zenuwen van Vandenhaute aan het werken"

Vincent Kompany gaat aan de slag bij Burnley FC. Voor de fans van RSC Anderlecht was het even slikken toen het vertrek van het clubicoon openbaar werd gemaakt. Frank Raes zag het echter al van héél ver aankomen.

Het contract van Vincent Kompany bij RSC Anderlecht werd in onderling overleg ontbonden. “Maar ik was allesbehalve verrast dat dat gebeurd is”, aldus Frank Raes in Café Constant. “Ik weet dat Kompany op de zenuwen van Wouter Vandenhaute aan het werken was.”

“Zelf vond ik zijn zwevende manier van communiceren storend”, aldus het boegbeeld van de openbare omroep. “Die filmpjes in de kleedkamer, die speeches,... Als speler zou ik het na verloop van tijd ook ongeloofwaardig vinden.”