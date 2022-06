Goed nieuws voor Zinho Vanheusden, maar wel uitkijken voor nieuwe ploeg

Zinho Vanheusden was sinds februari geblesseerd met een blessure aan de hamstrings.

Daardoor miste hij zo goed als volledig het tweede deel van de terugronde bij Genua in Italië. De kans dat hij daar volgend seizoen opnieuw aan verhuurd wordt is zo goed als onbestaande.

Vandaag, zo schrijft Het Laatste Nieuws, werden scans afgenomen. Daaruit blijkt dat hij volledig hersteld is van de blessure.

Vanheusden kan dus opnieuw beginnen trainen, maar waar dat is, is nog niet duidelijk. Voorlopig is het bij Inter, maar zo goed als zeker komt er nog een nieuwe uitleenbeurt, al zal dat niet bij Genua zijn.