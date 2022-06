Huurling spreekt heel klare taal: "Ik wil Anderlecht verlaten"

Anderlecht krijgt deze zomer een aantal spelers dat het verhuurde het voorbije seizoen weer binnen.

Wellicht krijgen enkele huurlingen de kans om zich in de voorbereiding te tonen bij paarswit nu er met Felice Mazzu een andere trainer is.

Maar niet iedereen staat te springen om terug te keren. Mohammed Dauda heeft nog een contract voor één seizoen op het Lotto Park, maar speelde het voorbije seizoen bij de Spaanse tweedeklasser Cartagena.

Aan een lokaal televisiestation was hij duidelijk over zijn toekomst. “Ik wil Anderlecht verlaten”, klonk het. “Ik wil naar een club die een project voor me heeft en waar ik speelminuten krijg.”

Een mogelijke transfer naar Cartagena behoort dan ook tot de mogelijkheden richting volgend seizoen.