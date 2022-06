Beerschot-ondervoorzitter Damen tevreden met nieuw format: "Verandering zorgt altijd voor teleurstelling"

Is het nieuwe competitieformat eentje dat bij iedereen op bijval kan rekenen? Neen, zeker niet. Maar er is wel een meerderheid voor gevonden. Eén van die clubs die positief lijkt te zijn is Beerschot.

Beerschot is de enige club van 1A die volgend jaar in 1B zal spelen. Langs de andere kant speelde Westerlo kampioen in 1B en zal het de plek van Beerschot innemen in 1A. Vooral het gegeven van stijgen en dalen vindt Beerschot goed ingevuld in het nieuwe competitieformat.

"We zijn tevreden over het nieuwe format. Ploegen die nu naar een lagere klasse zakken, krijgen de mogelijkheid om weer door te stijgen", klinkt het bij ondervoorzitter Walter Damen via Sporza.

In het nieuwe format zullen er meer teams kunnen zakken en stijgen elk jaar (2 tot 3), beduidend meer dus dan de afgelopen jaren. "Verandering zorgt altijd wetl voor wat teleurstelling", duidt hij op het feit dat niet elke club meegaat in het nieuwe format.