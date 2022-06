Club vindt vraagprijs Union te hoog, en dus trekt Casper Nielsen niet naar Brugge volgend seizoen

Club boodt 3.5 miljoen, Union wou het dubbele. Dat vinden de Bruggelingen te gortig, en dus trekt Casper Nielsen (28) niet naar Blauw-Zwart volgend seizoen.

Niet enkel Club Brugge, maar ook het entourage van Nielsen zelf betreurt de (te) hoge vraagprijs van Union. "Zeven miljoen euro voor een middenvelder van 28 jaar strookt niet met de marktrealiteit", klinkt het.

De onderhandelingen over de transfer verliepen sowieso al niet zo vlot, toen Union plots Mogi Bayat een mandaat gaf in de hoop een zo groot mogelijke som voor Nielsen te krijgen. In die opzet lijken de Brusselaars nu geslaagd. De Bruggelingen haken echter af.

De Deense middenvelder is intussen op weg naar Lazio, die wel bereid zijn de gevraagde 7 miljoen euro op tafel te leggen. Dat kan u hier lezen:

