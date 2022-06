Manchester City moet knoop doorhakken: 'Jeugdproduct Anderlecht in belangstelling van twee Engelse teams'

Hij is nog altijd maar 18, maar liet al mooie dingen zien bij de beloften van Manchester City. Rest de vraag: waar ligt zijn toekomst?

Roméo Lavia is een van de grootste Belgische talenten die we hebben momenteel. Hij is eigendom van Manchester City, maar of hij daar volgend jaar al bij de A-ploeg al een grote rol kan spelen is nog een vraagteken.

Leeds & Southampton

Met Leeds United en Southampton zijn er volgens The Athletic alvast twee Engelse clubs die hem graag zouden willen wegkapen.

Dat zal dan sowieso wel in een huurdeal moeten zijn, want The Citizens geloven wel degelijk in het potentieel van Lavia. Hij mocht al spelen in de Caraboa Cup en in de FA Cup afgelopen seizoen.