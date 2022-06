Zorgt oude bekende ervoor dat Antwerp verlost is van enfant terrible Lamkel Zé?

Hoe begaafd hij ook mag zijn als voetballer, Lamkel Zé is niet meer gewenst op de Bosuil. En nu lijkt er zich een definitieve oplossing aan te bieden.

Antwerp wil al even af van enfant terrible Lamkel Zé maar verder dan uitleenbeurten aan het Slowaakse DAC 1904, het Russische FK Chimki en het Franse FC Metz kwam het nog niet.

En aangezien de Kameroener nog een contract heeft lopen tot juni 2023 zoekt Antwerp opnieuw een oplossing wanneer Lamkel Zé op 30 juni in principe weer terugkomt van bij FC Metz.

Maar de kans bestaat dat hij helemaal niet zal terugkeren want bij FC Metz hebben ze wel oren naar een definitieve transfer. De club degradeerde afgelopen seizoen naar de Franse Ligue 2 en zou maar al te graag meteen terug promoveren. Die weg naar de Ligue 1 hebben ze ingezet door vorige week een nieuwe trainer aan te stellen. En niet zo maar eentje, wel Laszlo Bölöni.

En laat dat nu net de trainer bij Antwerp zijn met wie Lamkel Zé nog door één deur kon. Ondanks de vele fratsen bleef de Roemeense trainer wel op de winger rekenen. Volgens verschillende bronnen is Antwerp in gesprek met Metz om te kijken hoe diep het water nog is tussen beide clubs om een officiële transfer te bewerkstelligen.