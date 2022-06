Marc Brys met Oud-Heverlee Leuven op stage in Horst: "De werkomstandigheden zijn hier ideaal"

Marc Brys is met Oud-Heverlee Leuven op zomerstage vertrokken naar het Nederlandse Horst. De voorbereidingen bij OHL op het nieuwe seizoen zijn dus al vol op gang getrapt.

"Een stage is ideaal om een groep naar elkaar toe te laten groeien want je zit 24 uur op elkaars lip. We gaan ook veel trainen. Vooral op volume, iets minder op intensiteit. De groep is nog niet volledig, maar wetenschappelijk gezien is het nu het ideale moment om aan dat volume te werken. In het hedendaagse voetbal is het door de lange transferperiode een utopie om met een volledige groep op stage te vertrekken", vertelt Marc Brys op de website van OHL. De groep is nog niet volledig, maar nieuwe transfer Ewoud Pletinckx is wel al aanwezig op de zomerstage. "Er wordt goed en gestructureerd gewerkt en gezocht naar versterkingen, zodat we ook tactisch kunnen beginnen trainen", vertelt de coach.

De stage gaat door in Horst, Nederland, en het is niet de eerste keer dat de mannen van OHL er op stage gaan. “De werkomstandigheden zijn hier ideaal. Het veld ligt naast het hotel, dus verliezen we geen tijd aan verplaatsingen. Ook het eten is lekker en de bedden liggen goed. De ideale omstandigheden voor een optimale stage", gaat Brys verder. De stage is geen plezierreisje, maar een week van hard werken. "Elke dag staan we vroeg op en gaan we lopen. Nadien staan er dagelijks twee trainingen gepland. Daarnaast vooral rusten, goed eten en veel drinken. En eventueel ook al wat theorie", verklaart de coach.

Ewoud Pletinckx die nog maar net tekende voor Leuven is ook al mee op stage. "Ik ben zeer tevreden met deze transfer. Pletinckx is een echte leider. Zowel bij Zulte Waregem als bij de Belgische U21 is hij al een paar jaar kapitein geweest. Ook beschikt Ewoud over alle kwaliteiten waarover een moderne centrale verdediger moet beschikken. Hij heeft snelheid, is groot en krachtig, maar toch ook wendbaar en hij kan uitvoetballen. Zeker toekomstgericht is dit een gouden zaak voor de club", verklaart Brys nog eens mooi.