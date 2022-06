Gano gaat na eerste interlands op zoek naar zus in Guinee-Bissau: "Iedereen beweert nu familie te zijn van mij"

Zinho Gano is sinds enkele maanden een international. De aanvaller van Zulte Waregem speelde namelijk met Guinee-Bissau tegen Sao Tomé en Sierra Leone.

Hoewel Gano weinig met het Afrikaanse land heeft, hij is er bijvoorbeeld nog neit geweest, heeft hij zich al helemaal in de harten van de supporters gevoetbald met een doelpunt tegen Sao Tomé et Principe. Gano's vader was van Guinee-Bissau maar die verliet zijn moeder toen Zinho 2 jaar was.

Complexe relatie met broers en zussen

"Hij heeft 7 kinderen bij 5 vrouwen en dat is complex. Tien jaar geleden stuurde een meisje van Mallorca me dat ze dacht dat ze mijn zus was en blijkbaar heb ik in Guinee-Bissau ook nog een zus rondlopen", klinkt het bij Het Nieuwsblad.

En die zus zou hij graag in het voorjaar van 2023 gaan bezoeken al wordt dat volgens Gano zelf geen sinecure. "Ik kreeg via socials al 100'en berichten van supportes. En ik moet opletten want iedereen claimt nu een broer, zus, neef of nicht te zijn via mij", lacht hij.