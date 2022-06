KV Kortrijk pleziert meteen de thuisfans met eerste oefenwedstrijd: "Doet deugd om nog eens te spelen"

KV Kortrijk begon afgelopen weekend de voorbereiding tegen derdeprovincialer Heule. Er werd gewonnen met ruime 7-0-cijfers.

Een ruime overwinning maar toch duurde het even voor de thuisploeg op voorsprong kon komen. Pas in de 53e minuut viel het eerste doelpunt. Daarna stoomde De Veekaa door met 6 doelputen van 5 verschillende spelers.

Twee dagen na de overwinning staan ook de beelden online van de wedstrijd en kunnen de goals bekeken worden. En kunnen we zien hoe de doelman van Heule zich enkele keren kranig verweerde maar zich toch gewonnen moest geven.

Acheteraf alleszins enkel blije gezichten in Kortrijk. "Het was leuk om nog eens een wedstrijd te spelen. Het was weer even geleden dus het doet deugd", klinkt het.