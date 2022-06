OFFICIEEL: John van den Brom (ex-Genk en Anderlecht) heeft derde job in halfjaar te strikken

Het is zover: John van den Brom is niet langer clubloos. De ex-coach van Genk en Anderlecht heeft een nieuwe job te strikken.

Het hing al een tijdje in de pijplijn, maar nu is het ook officieel: John van den Brom is de nieuwe coach van Lech Poznan.

Poznan

De Nederlandse coach tekende een contract voor twee seizoenen bij de Poolse kampioen, meteen zijn derde job in een dik halfjaar na Genk en Al Taawoun.

Bij Lech Poznan zal hij de club aan een nieuwe titel moeten helpen, in juli staan er al meteen voorrondes in de Champions League op het programma.