'Amir Murillo moet kiezen: Kompany volgen of naar Spanje trekken'

De kans dat Amir Murillo de competitie start in het shirt van Anderlecht wordt kleiner en kleiner.

Het was al duidelijk dat Anderlecht Amir Murillo niks in de weg ging leggen om een volgende stap in zijn carrière te zetten.

Volgens bronnen uit zijn thuisland Panama moet Murillo knopen doorhakken. Valencia en Rayo Vallecano zijn geïnteresseerd, maar ook Vincent Kompany trekt aan zijn mouw.

De verdediger is 26. Volgens Transfermarkt ligt zijn waarde momenteel op 3,5 miljoen euro. Dat is iets minder dan de 4 miljoen dat Anderlecht voor hem betaalde.