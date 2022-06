KV Mechelen legt eerste bod op Nikola Storm naast zich neer

Nikola Storm kende een prima seizoen bij KV Mechelen en dit heeft de nodige interesse gewerkt bij andere clubs.

Nikola Storm kwam dit seizoen aan 15 doelpunten en zes assists in 32 wedstrijden in de Jupiler Pro League. Prima statistieken van de vleugelaanvaller van KV Mechelen. Dit heeft zowel in België als ook in het buitenland de nodige interesse opgewekt.

Volgens Het Nieuwsblad heeft het Turkse Basaksehir zich officieel gemeld voor Storm en een eerste bod op hem gedaan bij KV Mechelen. De Mechelaars zagen dit als onvoldoende en hebben de Turkse club uit Istanbul wandelen gestuurd.

Storm zou gecharmeerd zijn door het voorstel want de Turken willen hem een astronomisch loon betalen. Verwacht wordt dat Basaksehir één van de komende dagen een nieuw bod gaat neerleggen bij KV Mechelen.