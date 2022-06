OFFICIEEL Royal Antwerp FC neemt afscheid van Eggestein

Royal Antwerp FC heeft een oplossing gevonden voor Johannes Eggestein.

The Great Old heeft met het Duitse FC St. Pauli een overeenkomst gesloten over een transfer voor Johannes Eggestein.

Hij kwam pas vorige zomer naar de havenstad, maar een succesverhaal werd het zeker nog niet. Eggestein speelde 25 matchen voor Antwerp.

“Ik ben blij om terug te zijn in Noord-Duitsland. De gesprekken met de verantwoordelijken van St. Pauli en het sportieve concept hebben mij snel overtuigd. Ik observeer al enige tijd de weg die de club is ingeslagen en wil nu alles geven om St. Paul vooruit te helpen in het proces”, zegt Eggestein op de website van de Duitse club.