Club Brugge wil Engels-Congolese spits van Stoke City binnenhalen

Gaat Club Brugge een verrassende transfer binnenkort afronden? Zo lijkt het wel. Zo willen ze een 29-jarige centrumspits verleiden tot een Belgisch avontuur.

Volgens Het Laatste Nieuws heeft Club Brugge interesse om Benik Afobe van Stoke City binnen te halen. De 29-jarige centrumspits kwam vorig seizoen uit voor Millwall in The Championship op uitleenbasis. Daar kwam hij in 38 wedstrijden 12 keer tot scoren en gaf hij 3 assists. Hij heeft nog één jaar contract bij Stoke City en mag daar vertrekken.

Het zou voor Afobe niet zijn eerste buitenlandse avontuur worden want in het seizoen 2020-2021 kwam het jeugdproduct van Arsenal uit voor het Turkse Trapzonspor.