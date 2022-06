Er komt een nieuw plan om hooliganisme nog strenger aan te pakken

De CEO van de Pro League, Lorin Parys, maakte bekend dat er een nieuw plan wordt uitgewerkt met verstrengde maatregelen om het hooliganisme nog strenger aan pakken en te bannen uit het Belgisch voetbal.

Vanaf komend seizoen zullen alle straffen in alle stadions hetzelfde zijn. Indien er sprake is van geweld dat krijgt met een stadionverbod van 120 maanden. De Jupiler Pro League wil ook de strijd tegen racisme verder opvoeren. Dit gaat 60 maanden stadionverbod opleveren. Indien men al eerder veroordeeld is voor gelijkaardige feiten dan kan er een stadionverbod volgen van 25 jaar. De Pro League wil dus met strenge straffen incidenten zoals er dit seizoen wel een aantal zijn geweest bannen uit de stadions.

Tot slot zullen clubs hun eigen fans niet meer moeten straffen. Iets wat dikwijsl een moeilijke evenwichtsoefening was. Dit zal nu gebeuren door een onafhankelijke commissie.