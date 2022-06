Mehdi Carcela heeft weinig zin in een Chinees avontuur

Mehdi Carcela beschikt over een aflopend contract bij Standard en kan vrij kiezen naar waar hij gaat. De kans lijkt alvast klein dat het China gaat worden.

Mehdi Carcela zijn derde periode bij Standard is geen onverdeeld succes gebleken. In zijn laatste seizoen zat hij meer in de b-kern dan dat hij lief was. Alleen onder Luka Elsner kwam hij terug boven water. De nieuwe eigenaars van Standard beslisten dan ook om zijn aflopend contract niet te verlengen en ook niet de optie in zijn contract te lichten.

Zo kan Carcela op zoek naar een nieuwe club. Volgens het Franstalige Sudpresse heeft Carcela een lucratieve aanbieding naast zich neergelegd. Zo had Shanghai Shenhua de flankaanvaller een voorstel gedaan, maar de entourage van Carcela heeft deze naast zich neergelegd.

Het blijft dus afwachten waar de toekomst ligt van het voormalige jeugdproduct van Standard.