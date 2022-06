OFFICIEEL Zulte Waregem heeft nieuwe middenvelder beet

Mamadou Sangaré (19) komt deze zomer over naar Essevee. De Malinese middenvelder wordt komend seizoen gehuurd van het Oostenrijkse RB Salzburg.

De jonge middenvelder werd, afgelopen seizoen, door RB Salzburg uitgeleend aan Grazer AK 1902. In 26 wedstrijden, waarbij Sangaré goed was voor 5 doelpunten en 3 assists, maakte de Malinees afgelopen seizoen het mooie weer in de Oostenrijkse tweede divisie. Essevee huurt de aanvallend ingestelde middenvelder tot het einde van het seizoen.

“Mijn sterkste vaardigheden zijn mijn techniek in combinatie met mijn snelheid. Ik hoop dat ik met deze kwaliteiten kan bijdragen tot positieve resultaten bij Essevee” vertelt Sangaré. “Ik train al even mee en mocht ook reeds minuten maken in een oefenwedstrijd. Het project van de club, de familiale omgeving en de gezonde ambities hebben mij overtuigd.”