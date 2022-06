Wouter Vrancken zet een en ander recht: "Een grote kuis bij Genk? Niet nodig"

Na een teleurstellend seizoen is ook Racing Genk begonnen aan de voorbereiding op de nieuwe jaargang. Wouter Vrancken moet de Limburgers komend seizoen op sleeptouw gaan nemen. De van KV Mechelen overgekomen coach leidde dinsdag zijn eerste veldtraining in Genkse loondienst.

Na vorig seizoen werd her en der geopperd dat het tijd was om stevig te gaan doorselecteren bij Racing Genk. Ook Head of Football Dimitri de Condé kondigde eerder al aan dat er tijdens de zomermercato heel wat spelers kunnen vertrekken.

Na zijn eerste veldtraining boog Wouter Vrancken zich over deze situatie. Aan het Belang van Limburg vertelde hij: "Er is een perceptie gecreëerd dat we hier een grote kuis gaan houden in de kern. Voor mij is dat niet nodig. Mijn eerste indruk van de jongens is louter positief, ik wil met hen allemaal graag samenwerken."

Een van de hangijzers is de spitspositie. Net als vorig jaar is het twijfelachtig of Paul Onuachu zal blijven in de Cegeka Arena, terwijl ook Cyriel Dessers heel wat interesse geniet na zijn sterke uitleenbeurt aan Feyenoord. "Voorlopig zijn ze hier nog allebei", reageert Vrancken diplomatisch. "Maar de realiteit is dat de situatie wellicht anders zal zijn tegen de competitiestart."