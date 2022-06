Mazzu meent deze keer wel klaar te zijn voor topclub: "Ik ben een andere man dan in Genk, maar dezelfde als ervoor"

Anderlecht is een andere omgeving dan Union SG. Dat wist Felice Mazzu vooraleer hij eraan begon. Met Genk had hij al een voorsmaakje gekregen, maar zelfs al heeft paars-wit de laatste jaren wat van zijn pluimen verloren, de mediabelangstelling is nog steeds even groot.

Bij Genk kon Mazzu zijn stempel niet doordrukken. "Daar heb ik veel uit geleerd. Onmiddellijk na mijn vertrek reeds heb ik daar lessen uit getrokken. Ik ben nu een andere man, maar wel dezelfde als voor Genk." Op zijn vertrek bij Union wou hij niet te veel terugkomen. "Ik ben Union dankbaar voor de twee schitterende jaren. Maar als een club als Anderlecht je contacteert, denk je daar toch over na. Het is een club met een verleden, maar ook met een toekomst. Union heeft me geholpen me te ontwikkelen. Over hoe het daar afgelopen is? Daar wil ik niet meer over praten." Om zich ten volle voor te bereiden heeft Mazzu er ook voor gekozen om Guillaume Gillet aan zijn staf toe te voegen. "Ik wilde er absoluut nog iemand bij. Guillaume was hier al en is de juiste persoon om aan boord te hebben. Hij werd hier vier keer kampioen, kent de cultuur en de waarden van de club en zal heel belangrijk worden voor het parcours van de ploeg en voor mezelf."