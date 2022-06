📷 OFFICIEEL Boris Lambert verlengt zijn contract met drie seizoenen

Lambert had een contract met de club tot 2024, maar verlengt dat nu tot 30 juni 2027.

KAS Eupen kwam zelf met het nieuws naar buiten. "AS Eupen onderstreept haar doelstelling om de beste talenten uit de regio de mogelijkheid te bieden op een carrière in het profvoetbal", aldus AS Eupen in een persbericht.

Boris Lambert is geboren in 2004 en kreeg zijn jeugdopleiding bij KAS Eupen. Sinds 2019 zit hij bij het eerste elftal van de club en brak vorig jaar door.

"Na Gary Magnée is Boris Lambert de tweede speler uit de regio die in ons opleidingscentrum is opgeleid en met wie wij zojuist een langlopend contract tot 2027 hebben gesloten”, klinkt het nog.

“Boris Lambert heeft vorig seizoen op indrukwekkende wijze zijn potentieel getoond en was overtuigend in zijn optredens op verschillende posities in de verdediging en op het middenveld. Wij verheugen ons op de voortzetting van onze samenwerking met hem", aldus algemeen directeur Christoph Henkel van Eupen.