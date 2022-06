FIFA bevestigt: Roberto Martinez krijgt zijn zin en mag meer volk meepakken naar Qatar

Vorig jaar mochten er al 26 spelers mee naar het EK door de coronacrisis. De bondscoaches waren daar zeer over te spreken en vroegen om ook op het WK 26 spelers mee te mogen nemen. De wereldvoetbalbond nam die beslissing omdat het WK in het midden van het seizoen valt, maar anticipeert daarmee ook op mogelijke corona-uitbraken.

Tijdens het EK moesten er telkens 3 spelers in de tribune plaatsnemen, maar dat is op het WK niet van tel. Alle 15 wisselspelers mogen op de bank zitten.

Bureau of FIFA Council approves increase of @FIFAWorldCup squads to 26 players



