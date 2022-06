'Medische testen in orde: Club Brugge legt gedroomde spits twee jaar vast'

Club Brugge is op zoek naar versterkingen voor zijn aanval, omdat er ook heel wat spelers op vertrekken staan bij blauw-zwart. En dat levert nu ook stilaan op.

Aan daadkracht alvast geen gebrek op Jan Breydel, want ze zijn op weg om heel snel een ferme deal te slaan.

Club Brugge had al even interesse in Benik Afobe, die ze transfervrij zouden kunnen ophalen bij Stoke City deze zomer.

2 seizoenen

Afobe werd vorig seizoen uitgeleend aan Milwall. In de Engelse tweede klasse resulteerde hij twaalf goals en drie assists.

Deze week kwam de zaak vervolgens in een stroomversnelling. Nadat er al een persoonlijk akkoord was, weet The Athletic nu te melden dat ook de medische testen in orde zijn en dat de aanvaller voor twee seizoenen zal tekenen bij blauw-zwart.