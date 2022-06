Nu al de transfersoap van de zomer: Bayern-bestuurder denkt Lewandowski op andere gedachten gebracht te hebben

Barcelona blijft aandringen, maar Bayern München houdt het been stijf: ze willen Robert Lewandowski aan zijn nog één jaar lopend contract houden. De Poolse spits wil zelf ook weg, maar Hasan Salihamidzic - bestuurder van de club - denkt hem te kunnen overtuigen.

Lewandowski moet zich op 12 juli weer op training melden normaal geizen. Salihamidzic had in Mallorca een gesprek met Lewandowski en zijn manager, Pini Zahavi. "Ik was daar, Oliver Kahn ook. We hebben gepraat en beide partijen hebben hun positie toegelicht. We hebben ook gesproken over details die ik niet niet wil bespreken, maar het was een goed gesprek. Ik ben ervan overtuigd dat de situatie is op te lossen. Hij is een professional die voor het hoogste gaat", zei hij bij Sky Sports.

Barcelona zou donderdag nog een bod van 40 miljoen gedaan hebben op de 33-jarige aanvaller. "Ik kan alleen maar herhalen dat hij een contract heeft tot medio 2023. Op 12 juli heten we iedereen weer welkom in München en hij zal er ook zijn voor de eerste training. Dat verwacht ik tenminste wel."