'Lamkel Zé meldt zich netjes voor tests maar Antwerp heeft nog steeds intentie om hem van de hand te doen'

Wat met Didier Lamkel Zé? Ook aan het begin van dit seizoen moet Antwerp zich over dat vraagstuk buigen. Stamnummer 1 wil nog steeds van hem af.

Het is al een tijdje einde verhaal op de Bosuil voor de 25-jarige Kameroener. Vandaar ook de uitleenbeurten aan het Franse Metz en het Slovaakse DAC. Dat waren overigens geen onverdeelde successen. Met een nieuwe coach die Antwerp aanstelde in de persoon van Mark van Bommel, was het toch weer de vraag of Lamkel Zé geen nieuwe kans moest krijgen.

Nog één jaar contract

Niet dus. Volgens Het Nieuwsblad wil Antwerp nog steeds zijn enfant terrible verkopen en is dat ook zo doorgesproken met Marc Overmars en Mark van Bommel. Lamkel Zé heeft nog één jaar contract. Kan er met geen andere club een akkoord bereikt worden, dan vertrekt de 25-jarige speler transfervrij en kan hij zelf uitkijken naar een nieuwe club.

Overigens heeft Lamkel Zé zich deze week wel netjes gemeld voor alle medische en fysieke testen. Die maakten meteen duidelijk dat hij met een grote fysieke achterstand kampt.