Speelt KV Mechelen weldra nog smaakmaker kwijt? "Stilaan nu of nooit voor een transfer, alle partijen moeten realistisch zijn"

Met Wouter Vrancken zag KV Mechelen haar succescoach vertrekken naar Racing Genk. Danny Buijs, Vranckens opvolger, moet alvast rekening houden met een vertrek van Nikola Storm. Op zijn 27e tikt de klok in het nadeel voor de snelle winger.

Zo kwam vorige week Istanbul Basaksehir zich melden voor Nikola Storm. Het bod van de Turken werd door KV Mechelen geweigerd, iets wat Storm -die best oren heeft naar een vertrek- betreurt.

"Ik word 28 in september en ik heb het idee dat het stilaan nu of nooit is voor een transfer", vertelt Storm in Gazet van Antwerpen. "Ik ben op de top van mijn kunnen en deze piek wil ik verzilveren. Als er een aantrekkelijke aanbieding komt, dan wil ik zelf bepalen om de stap al dan niet te zetten."

En dus staan er Storm nog enkele onvoorspelbare weken te wachten. "De club wil me absoluut houden. Bovendien hebben ze me beloofd dat ze mijn contract dan zouden gaan herbekijken. Dat is een mooi signaal. Het zal belangrijk zijn dat alle partijen realistisch zijn. Mechelen moet geen 5 of 6 miljoen voor mij gaan vragen, 3,5 lijkt me al meer dan genoeg", besluit Nikola Storm.