Genk-aanvoerder Heynen ziet nu al verschil met vorig seizoen: "Zelfs verdedigend moet het er offensief uitzien"

Wouter Vrancken moet de Genk-supporters weer verzoenen met hun ploeg na een gitzwart seizoen. Bryan Heynen, aanvoerder van de Limburgers, is alvast heel positief over de eerste trainingsweek.

De eerste kennismaking maakte meteen duidelijk waar Vrancken voor staat. "Hij heeft een heel duidelijke visie. Hij promoot aanvallend voetbal", zegt Heynen in HBvL. "Zelfs op defensief vlak moet het er offensief uitzien. Ik heb er een positief gevoel bij. Het is nu zaaks om zijn intenties in de ploeg te slijpen. Het wordt afwachten hoe snel wij dat oppikken. Vanaf volgende week, wanneer de internationals terug zijn, kunnen we meer in detail gaan werken. Deze week staat zo'n beetje in het teken van de jeugd. De jonge gasten krijgen de gedroomde kans om zich te profileren.”

De ambitie is dan ook duidelijk. “Een club als Genk moet altijd vol voor play-off 1 gaan. Dat terzijde, ga ik nu geen eindklassering vooropstellen. Belangrijk in de eerste fase van het nieuwe seizoen is dat we de fans achter ons krijgen. We hebben een slecht seizoen achter de rug, dus moeten we tonen dat we willen reageren. Alleen zo kunnen we dat tegenvallende jaar in de vergeethoek spelen.”