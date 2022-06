Manchester United nadert akkoord met Barcelona over eerste toptransfer van de zomer

Manchester United heeft zijn bod op Frenkie de Jong verhoogd. De Nederlandse middenvelder moet de eerste aanwinst worden van kersvers manager Erik ten Hag.

Tussen De Jong en Man U is er wel nog geen deal, maar de Engelse club is wel in volle onderhandeling met Barcelona. Eerst brachten ze een bod van 60 miljoen plus 10 miljoen aan bonussen uit, maar intussen hebben ze dat verhoogd naar 70 miljoen plus hetzelfde bedrag aan bonussen, weet het Britse GOAL.

Barça kan het geld goed gebruiken en een overeenkomst lijkt niet veraf meer. Al zullen de Engelsen wel nog moeten onderhandelen met De Jong zelf, want die gaf al een paar keer aan dat hij de Catalanen niet direct wil verlaten.