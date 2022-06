Groot talent van Genk trekt naar Bayer Leverkusen

Madi Monamay is nog maar zestien jaar, maar maakte vorig seizoen grote indruk in de Youth League met Genk. Nu heeft hij dus gekozen voor een avontuur bij Bayer Leverkusen, waar hij volgend seizoen met U19 van de Duitse club zal aantreden.

Welcome Madi Monamay 👋⚫️🔴



The 16-year-old Belgium youth international joins the Werkself from KRC Genk. 💪https://t.co/oT5AYrhxBq