Manchester United laat Cristiano Ronaldo niet gaan

Er zijn al een aantal weken geruchten dat Cristiano Ronaldo wel eens Manchester United zou verlaten. Al lijkt Manchester United hier niet mee aan te willen werken.

Volgens ESPN heeft Manchester United Ronaldo laten weten dat een vertrek deze zomer onbespreekbaar is. Ten Hag ziet in de steraanvaller naar verluidt een doelpuntenmachine en denkt Ronaldo meer dan goed te kunnen gebruiken. Afgelopen seizoen onderstreepte Ronaldo dat al door middel van zijn statistieken. In alle competities maakte hij 24 doelpunten.

Het is een streep door de rekening van onder andere Chelsea. De Londenaren zouden al een onderhoud hebben gehad met Jorge Mendes, de zaakwaarnemer van Ronaldo. De aanvaller is door het ontbreken van Champions League-voetbal een vertrek uit Old Trafford namelijk gaan overwegen.