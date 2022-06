Storm wil nog steeds transfer: "Er zijn maar twee mensen die kunnen beslissen daarover"

Bij KV Mechelen kennen ze de wens van Nikola Storm. De winger wil zijn goed seizoen verzilveren met een transfer en hoopt dat de club niet gaat dwarsliggen met een te hoge transfersom. KV Mechelen-coach Danny Buijs reageerde na de oefenmatch tegen Kortrijk...

Buijs weet ook dat zijn mogelijke sterkhouder hoopt op een topclub of een buitenlandse transfer. “Elke speler mag dromen van een stap hogerop”, zegt Buijs daarover bij HLN. “Zolang hij maar alles geeft voor de ploeg. En dat doet Nikola - hij heeft deze week uitstekend getraind."

Storm blesseerde zich wel aan de lies, maar de schade lijkt mee te vallen. Een transfer zou niet in gevaar komen. Maar of KVM hem makkelijk gaat laten vertrekken, is een andere zaak. "Niko kan vinden dat hij voor een bepaald bedrag weg kan, maar uiteindelijk zijn er twee mensen die beslissen of een transfer doorgaat: Tom (TD Caluwé, red.) en de CEO (Frank Lagast, red.).”