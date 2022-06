Dikke streep door rekening Amerikaanse eigenaars KVO? Miljoenentransfer staat op de helling

KV Oostende rekende deze zomer op de transfer van spits Makhtar Gueye om wat miljoenen in het laatje te brengen. Maar die transfer staat nu op de helling.

Gueye is de speler die de grootste waarde vertegenwoordigd bij KV Oostende en de Amerikaanse investeerders wilden hem deze zomer te gelde maken. Maar de Senegalese spits heeft zich vorige week geblesseerd op training. Hij sloeg zijn voet om en kon niet meespelen in de oefenmatchen.

Vandaag volgen verdere onderzoeken, maar mogelijk zijn de ligamenten geraakt of gescheurd. In dat laatste geval is hij weken buiten strijd en mist hij de rest van de voorbereiding. Dat zou een transfer meteen ook heel moeilijk maken.