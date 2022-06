Gillet ging op enkele weken van speler van Jong Anderlecht naar T3 onder Mazzu: "Uiteindelijk was de conclusie simpel"

RSC Anderlecht haalde Guillaume Gillet terug naar Brussel om hem tussen de jonge gasten te laten voetballen, maar... enkele weken later staat de voormalige sterkhouder van paars-wit naast Felice Mazzu op het trainingsveld.

“Begin juni kreeg ik een telefoontje van Peter Verbeke”, doet Guillaume Gillet zijn verhaal in Het Laatste Nieuws. “Na een gesprek met Felice Mazzu lag er een nieuw voorstel voor me klaar: T3 van de nieuwe coach én T2 van de U21. Na twee dagen bedenktijd heb ik beslist om er vol voor te gaan.”

Die beslissing zorgde meteen voor een abrupt einde van zijn actieve spelerscarrière. “Ik geef toe dat ik het er mentaal moeilijk mee heb. Ik ben 38 jaar, maar had het gevoel dat ik fysiek nog één of twee seizoenen mijn rol zou kunnen spelen tussen de jonge gasten in de Challenger Pro League.”

Ik had nochtans het gevoal dat ik mijn rol zou kunnen spelen tussen de jonge gasten in de Challenger Pro League

“Maar uiteindelijk was de conclusie simpel”, besluit Gillet. “Die één of twee seizoenen als speler bij de U23 zouden de rest van mijn carrière niet maken. De overstap die ik nu maak heeft wél een grote impact op het vervolg van mijn carrière. Ik kijk er bovendien naar uit om met Mazzu samen te werken. Deze trein passeert misschien maar één keer, hé.