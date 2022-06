'AA Gent vindt 21-jarige spelverdeler (15 goals, 8 assists) bij gekende bron, akkoord op clubniveau'

AA Gent wil er in het nieuwe seizoen staan en is daartoe volop de markt aan het afspeuren. Daarbij komen ze ook bij een gekende bron uit.

Zo heeft AA Gent volgens plaatselijke media interesse in Jakub Kadak, een Slowaakse spelmaker die er wordt genoemd als de nieuwe Hamsik. Er zou zelfs al een akkoord zijn op clubniveau.

Trencin

Met 15 goals en 8 assists over alle competities heen was de 21-jarige aanvallende middenvelder een lichtpuntje voor ... AS Trencin.

Kadak kan bij Gent dus een opvolger worden voor Moses Simon, al deed Gent met Kalu en Bukari daarna nog heel wat deals met de Slowaakse talentenfabriek.