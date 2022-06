Braziliaanse bondscoach noemt PSG-coach 'een ezel' na wat hij met Neymar deed

Neymar heeft al veel kritiek moeten slikken tijdens zijn verblijf bij PSG. De Franse topclub is gefrustreerd nadat het - ondanks mega-investeringen - nog steeds niet lukte om de Champions League te winnen. Neymar wordt daarbij als één van de schuldigen aangeduid.

Eigenaar Al-Khelaifi vond zelfs dat zijn spelersgroep te weinig mentaliteit toonde en velen dachten dat hij zich daarbij vooral richtte tot de Braziliaanse ster. Er waren zelfs geruchten over een vertrek. Bondscoach Tite liet in de podcast Sextra Estrela zich uit over de zaak. En daarbij was hij niet mals voor PSG-coach Mauricio Pochettino.

“Hij is geen probleem, maar een oplossing", aldus Tite, die Neymar nooit op de flank zou opstellen. "Als een coach Neymar aan de zijkant opstelt, noem ik hem een ezel. Het beperkt het creatieve vermogen van een speler met zijn kwaliteiten. Creativiteit is geen constante, maar komt met vlagen. Hij zal meer fouten maken, omdat zijn creatieve vermogen en positie op het veld dit vereisen.”