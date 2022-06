Opvallend: Limburgse provincialer wordt beloond voor promotie met vijfdaagse trip naar Turkije

Bij profploegen gebeurt het wel vaker: de sterke man die zijn spelers beloont met een reisje na het behalen van de doelstellingen. Maar ook bij Lanaken VV, dat afgelopen seizoen in derde provinciale uitkwam, kunnen ze er sinds kort over meespreken.

Lanaken VV dwong via de eindronde promotie naar tweede provinciale af. Naast de sportieve eer viel er nog meer te rapen voor de Limburgers.

"Na het behalen van de eindronde, kregen we van de club te horen dat we bij promotie als beloning vijf dagen naar Turkije zouden gaan", vertelt doelman Simon Wagner in HBVL. "Uiteindelijk waren we toch met veertien spelers, de voorzitter, trainer en ploegafgevaardigde. Helaas konden niet alle spelers meegaan."

"Het waren vijf dolle dagen. Als afsluiter van het voorbije seizoen én start van het nieuwe kon deze trip dus wel tellen", aldus Wagner. Benieuwd of het Lanaken komend seizoen vleugels zal geven als promovendus in tweede provinciale.