De cirkel is rond: 'Pogba verlaat Manchester United en keert terug naar Juventus'

De vrije transfer van Paul Pogba naar Juventus FC is rond. De Franse middenvelder keert na zes seizoenen terug naar Turijn. De aankondiging volgt begin juli.

Juventus FC wil namelijk geen juridische risico’s nemen. Manchester United probeert Paul Pogba nog steeds te overtuigen om op Old Trafford te blijven. Officieel is de Fransman pas per één juli een vrije speler.

Fabrizio Romano weet echter dat alle punten en komma’s zijn besproken én dat de handtekening reeds op het contract staat. Pogba keert na zes seizoenen bij Manchester United terug naar De Oude Dame.