Van 1B -over Genkse beloften- naar Jupiler Pro League: "Deze kans wil ik grijpen"

Heel wat mensen fronsten de wenkbrauwen toen Yentl Van Genechten (21) Lierse Kempenzonen (1B) inruilde voor de beloften van Racing Genk. Maar kijk, Van Genechten kon met de Genkse jonkies de titel pakken en ook de flankverdediger zelf had iets te vieren.

Dinsdag geraakte immers bekend dat Yentl Van Genechten Racing Genk zal verlaten. Het is Bernd Storck, die Van Genechten kent van vorig seizoen, die de rechtsachter naar Eupen liet halen. De Panda's schotelden Van Genechten een contract tot 2025 voor.

"Ik ben blij dat de clubs er zijn uitgeraakt", vertelt Van Genechten aan GVA. "In Genk had ik geen garanties dat ik bij de A-kern zou blijven, die heb ik wél in Eupen. Ik ben een vaste pion in de A-kern en zal mijn kansen krijgen bij de eerste ploeg. Ik zal knokken voor een basisstek."

Na amper een seizoen verlaat Yentl Van Genechten Racing Genk alweer, weliswaar met een titel bij de beloften (wat een 1B-ticket opleverde op zak. "Kampioen spelen was een unieke ervaring. Ik blijf Genk dan ook dankbaar voor de kans die ze me gegeven hebben. Eupen biedt me nu de kans om een nieuwe stap te zetten en die wil ik grijpen."