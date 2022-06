Gilles Dewaele na nederlaag van Standard tegen STVV: "Het vraagt tijd"

Woensdag verloor Standard vriendschappelijk van STVV (0-2). Gilles Dewaele pleit voor geduld, nadat Standard zijn tanden stuk beet op de goede Truiense organisatie.

"De nederlaag is niet het belangrijkste", sust de ex-speler van Kortrijk. "We veranderen van speelwijze en tactiek, dat vraagt tijd. We zijn twee weken geleden begonnen met trainen en de eerste oefenmatch verliep veel vlotter. We waren ook deze keer goed begonnen, al lieten we de bal te veel aan STVV. Maar we hebben gedaan wat de coach ons vroeg, daar houden we ons mee bezig op het veld."

Als rechtsachter kan Dewaele natuurlijk ook niet blij worden van de doelpunten die Standard moest slikken. "Vooral in de eerste helft hebben we weinig kansen weggegeven. Het eerste tegendoelpunt was vermijdbaar. Bij de tweede tegentreffer maakten we een domme fout bij de balrecuperatie. Maar goed, dit is de voorbereiding. Beetje bij beetje gaan we vooruit."

© photonews

Over trainer Deila alvast geen slecht woord. "Ik hou van het systeem dat de coach wil spelen. Hij vraagt om druk te zetten. Dat vergt inspanningen, maar leunt dicht aan bij mijn speelstijl. Voor mij is dat perfect. De automatismen zullen wel komen, want de neuzen staan in dezelfde richting."